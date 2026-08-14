Calificare ușoară cu echipa secundă a rivalei • CS Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare 5-0 (2-0)

Calificare fără emoții pentru CS Minaur Baia Mare în play-off-ul Cupei României la fotbal. Miercuri după-amiază, pe stadionul „Viorel Mateianu”, echipa lui Paul Pîrvulescu a eliminat formația secundă a celor de la CSM Olimpia Satu Mare, scor 5-0 (2-0), și este la un singur pas de grupele competiției.

CSM Olimpia, condusă de pe margine de antrenorul Liviu Ivasuc, a abordat acest joc cu echipa înscrisă în campionatul ligii a patra, formată din jucători de 17, 18, 19 sau 20 de ani, context în care calificarea a devenit o simplă formalitate.

Cele cinci goluri au fost marcate de Alexandru Buziuc (15, 48), Raphael Stănescu (45+2, 68) și Denis Buhai (88).

La băimăreni a debutat și mijlocașul Robert Constantin Filip (2.03.2002), transferat definitiv chiar în ziua partidei și care a jucat ultima oară la FC Hermannstadt. Un al doilea jucător achiziționat în aceeași zi este portarul Andrei Aurelian Tancău (27.06.2007), adus sub formă de împrumut de la Aerostar Bacău, dar care nu a făcut parte din lotul meciului de miercuri.

CS Minaur Baia Mare: Șuldac – Iosif (65, Ilcu), Radu, Lazăr (46, Fărcășan), Mureșan, Krausz, Dat (62, Filip), Stănescu, Chinde (62, Buhai), Bădici (62, Calotă), Buziuc. Rezerve: C. Breban – Toma, Șteau, Mercioiu. Antrenor: Paul Pîrvulescu.