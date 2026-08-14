Concurenți admiși la Festivalul „Floare de Colț”

„Uneori, un cântec începe cu un vis, continuă cu emoție și prinde aripi atunci când ajunge în fața publicului”, spun organizatorii Festivalului Național-Concurs „Floare de colț”.

Cu această ocazie sunt prezentați și concurenții admiși la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național-Concurs „Floare de colț”, care va avea loc în 15–16 august 2026, în Parcul „Grădina Morii” din Sighetu Marmației: Nicoleta Teodora Matean – Bistrița, Medeea Lărgian – Bistrița, Mara Adriana Ionescu – București, Andrei Cristian Hampu – București, Maria Sava – Cluj-Napoca. Festivalul va fi întregit de recitaluri extraordinare susținute de artiști îndrăgiți: Cătălin Stepa & Aurelian Epuraș, Grupul Folk Classic, Tatiana & Marius Ojog, Florin Săsărman, Cristi Dumitrașcu & Planul B, Narcisa Suciu & Ciprian Mateian & Mihai Neniță, Emeric Imre & Marius Roje & Mickael Vanca, Ducu Bertzi & Constantin Neculae.