„Uneori, un cântec începe cu un vis, continuă cu emoție și prinde aripi atunci când ajunge în fața publicului”, spun organizatorii Festivalului Național-Concurs „Floare de colț”.
Cu această ocazie sunt prezentați și concurenții admiși la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național-Concurs „Floare de colț”, care va avea loc în 15–16 august 2026, în Parcul „Grădina Morii” din Sighetu Marmației: Nicoleta Teodora Matean – Bistrița, Medeea Lărgian – Bistrița, Mara Adriana Ionescu – București, Andrei Cristian Hampu – București, Maria Sava – Cluj-Napoca. Festivalul va fi întregit de recitaluri extraordinare susținute de artiști îndrăgiți: Cătălin Stepa & Aurelian Epuraș, Grupul Folk Classic, Tatiana & Marius Ojog, Florin Săsărman, Cristi Dumitrașcu & Planul B, Narcisa Suciu & Ciprian Mateian & Mihai Neniță, Emeric Imre & Marius Roje & Mickael Vanca, Ducu Bertzi & Constantin Neculae.
Concurenți admiși la Festivalul „Floare de Colț”
„Uneori, un cântec începe cu un vis, continuă cu emoție și prinde aripi atunci când ajunge în fața publicului”, spun organizatorii Festivalului Național-Concurs „Floare de colț”.