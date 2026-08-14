Edin Klis: „Minaur va fi un adversar dificil pentru oricine”

Noul inter stânga al echipei CS Minaur Baia Mare, bosniacul Edin Klis, este pregătit pentru o nouă provocare în carieră. În vârstă de 26 de ani, Klis a venit la Baia Mare de la HC Buzău, unde a marcat aproape 200 de goluri în cele două sezoane petrecute la echipă. El a evoluat și în Liga Campionilor, în perioada în care a făcut parte din lotul formației HC Zagreb.

Jucătorul spune într-un interviu pentru csminaur.ro că a ales Minaur datorită tradiției clubului și reputației pe care acesta o are în handbalul european. „Baia Mare este, prin tradiție, un oraș al handbalului, iar Minaur este un club respectat în Europa de mulți ani”, a declarat Klis.

În ceea ce privește viitorul sezon, Klis crede că Minaur poate pune probleme oricărui adversar. „Clubul nostru va fi un adversar dificil pentru oricine în acest an. Suntem o echipă tânără, comparativ cu celelalte, și sper să practicăm un handbal modern”, a adăugat bosniacul.

Pentru suporteri, mesajul noului jucător este unul simplu: „Ne vedem în sală; fiți alături de noi și la bine, și la rău, și haideți să realizăm lucruri frumoase în acest an.”