Edin Klis: „Minaur va fi un adversar dificil pentru oricine”

Noul inter stânga al echipei CS Minaur Baia Mare, bosniacul Edin Klis, este pregătit pentru o nouă provocare în carieră. În vârstă de 26 de ani, Klis a venit la Baia Mare de la HC Buzău, unde a marcat aproape 200 de goluri în cele două sezoane petrecute la echipă. El a evoluat și în Liga Campionilor, în perioada în care a făcut parte din lotul formației HC Zagreb.
Jucătorul spune într-un interviu pentru csminaur.ro că a ales Minaur datorită tradiției clubului și reputației pe care acesta o are în handbalul european. „Baia Mare este, prin tradiție, un oraș al handbalului, iar Minaur este un club respectat în Europa de mulți ani”, a declarat Klis.
În ceea ce privește viitorul sezon, Klis crede că Minaur poate pune probleme oricărui adversar. „Clubul nostru va fi un adversar dificil pentru oricine în acest an. Suntem o echipă tânără, comparativ cu celelalte, și sper să practicăm un handbal modern”, a adăugat bosniacul.
Pentru suporteri, mesajul noului jucător este unul simplu: „Ne vedem în sală; fiți alături de noi și la bine, și la rău, și haideți să realizăm lucruri frumoase în acest an.”
Noul inter stânga al echipei CS Minaur Baia Mare, bosniacul Edin Klis, este pregătit pentru o nouă provocare în carieră. În vârstă de 26 de ani, Klis a venit la Baia Mare de la HC Buzău, unde a marcat aproape 200 de goluri în cele două sezoane petrecute la echipă. El a evoluat și în Liga Campionilor, în perioada în care a făcut parte din lotul formației HC Zagreb.