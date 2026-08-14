Festivalul Bivolului în Suciu de Sus, la ediția a III-a

Primăria Suciu de Sus în colaborare cu Consiliul județean Maramureș, Asociația Crescătorilor de Bivoli și Asociația Salvați Bivolul organizează a III-a ediție a Festivalului Bivolului la Suciu de Jos, localitatea unde se găsesc cei mai mulți crescători de bivoli din comună. Autoritatea locală încearcă și pe această cale să atragă atenția asupra importanței acestui sector și mai ales asupra necesității de a se interveni de urgență de la nivel central cu sprijin pentru a opri scăderea drastică a numărului de bivoli. Evenimentul are loc în 16 august, de la ora 13, în Suciu de Jos – în locul „Pă Obrejă”.