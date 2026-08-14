Intrare liberă la Muzeul Județean de Artă

Sfânta Maria Mare și Ziua Națională a Maramureșului va fi sărbătorită în mod special la Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”.

Astfel, în 15 august, intrarea iubitorilor de artă este liberă. Pot fi admirate cu acest prilej expoziția permanentă „Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene între tradiții și inovații”, microexpozițiile „130… Re:amintire” și „Păzitoarea semintzei” din seria „Patrimoniul Viitorului”. La ora 14 va avea loc prezentarea expoziției aniversare „Arta băimăreană 130 (1896-2026)”. De asemenea, veți putea admira lucrarea lunii: Pereche maramureșeană, de Traian Bilțiu-Dăncuș.