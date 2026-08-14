Prima stradă majoră din Baia Mare, construită de la zero după 89’, s-a finalizat

Lucrările au ajuns la punctul final pe prelungirea străzii Gării din municipiul Baia Mare. Aceasta face legătura directă între intersecția cu strada Vlad Țepeș și un bulevard important – Unirii. Tronsonul a fost construit practic de la zero, pe un teren viran, fiind o investiție în premieră pentru oraș, cel puțin de la Revoluție încoace.

„Cred că după 1989 este pentru prima dată când o stradă, de asemenea dimensiuni, se construiește de la zero în Baia Mare. Este legătura dintre strada Gării și bulevardul Unirii – zona sensului giratoriu de la Tanatorio, o rută care va decongestiona mult traficul de pe bulevardul Traian. Pe lângă o cale de rulare generoasă, trotuare și piste de biciclete, pe acest tronson de drum modern s-au creat și 300 locuri de parcare noi. Finanțarea acestui obiectiv s-a făcut, exclusiv, din bugetul local, iar alături de Creșa Mare, inaugurată în luna iunie tot aici, această stradă oferă o nouă perspectiva de dezvoltare unei zone mărginașe a orașului. Construirea unui drum ar trebui să fie o normalitate pentru orice administrație care caută dezvoltarea, însă, dacă, ani la rând, un oraș este ținut voit în minciună și subdezvoltare, o altfel de investiție terminată pare o realizare extraordinară”, a precizat Horia Buhan, administrator public al municipiului. Investiția a costat circa 10 milioane de lei, plus TVA, bani asigurați integral din bugetul primăriei.

„Avem 1.200 de metri de stradă construită de la zero, așa cum prevăd normativele, pe locul unde până nu demult era macadam. Însă acum avem un drum nou, cu două benzi, cu piste de biciclete pe dublu sens, tot ceea ce înseamnă parte de canalizare pluvială, există canalizație tehnică (subterană) pentru tot ceea ce înseamnă rețele de utilități, dar și spații verzi și sute de locuri de parcare noi, marcate, deci totul e pregătit”, a declarat și Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.