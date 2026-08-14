Primele rezultate la bacalaureat, afișate în 18 august

Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat a ajuns la final. În Maramureș au fost înscriși la examen peste 900 de candidați. Ultim probă scrisă a avut loc ieri, 13 august și a constat în testarea la limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 august. Candidații vor putea să vizualizeze lucrările și să depună contestații în perioada 18-20 august, după următorul program: în 18 august, în intervalul orar 14:00-18:00 și în 19-20 august, între orele 9-17. Ministerul Educației precizează că depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar în 24 august vor fi afișate rezultatele finale.

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește, simultan, următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise (fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și finalizează examenul cel puțin cu media 6 la probele scrise. La prima sesiune a bacalaureatului, rata de promovare a examenului a fost de: 79,61% pentru promoția curentă; 36,25% pentru promoțiile anterioare; 75,01% pentru totalul candidaților prezenți. De asemenea, au existat 2 note de 10 la Limba și literatura română; 60 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care 21 la Istorie și 39 la Matematică; 74 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.