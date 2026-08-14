Sara Sablic: „Această echipă poate realiza lucruri mărețe”

CS Minaur Baia Mare își pregătește noul sezon și la echipa feminină, iar una dintre noutățile lotului este croata Sara Sablic, o jucătoare de 26 de ani, înaltă de 1,91 metri, care evoluează pe postul de inter stânga.
Născută la Split, Sara are deja experiență în mai multe campionate europene. A jucat pentru Lokomotiva Zagreb, CSM Galați, Saint Armand din Franța, Bekescsabai Elore NKSE din Ungaria, Handball Erice din Italia și Bnei Herzliya din Israel.
Într-un interviu pentru site-ul csminaur.ro, handbalista spune că a ales Minaur pentru că vede în clubul băimărean un loc potrivit pentru dezvoltarea sa. „Este un club cu o istorie bogată și numeroase realizări importante, iar pentru mine este o onoare să fac parte dintr-o astfel de echipă”, a declarat Sara.
Noua jucătoare s-a acomodat rapid la Baia Mare și spune că a fost primită foarte bine de colege și de staff. Ea este convinsă că Minaur are potențial pentru un sezon reușit: „Cred că această echipă are potențialul de a realiza lucruri mărețe”.
Pentru suporteri, mesajul este unul simplu: „Abia aștept să vă văd pe toți la sală și sper să împărtășim multe momente minunate împreună în acest sezon!”
CS Minaur Baia Mare își pregătește noul sezon și la echipa feminină, iar una dintre noutățile lotului este croata Sara Sablic, o jucătoare de 26 de ani, înaltă de 1,91 metri, care evoluează pe postul de inter stânga.