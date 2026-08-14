Sara Sablic: „Această echipă poate realiza lucruri mărețe”

CS Minaur Baia Mare își pregătește noul sezon și la echipa feminină, iar una dintre noutățile lotului este croata Sara Sablic, o jucătoare de 26 de ani, înaltă de 1,91 metri, care evoluează pe postul de inter stânga.

Născută la Split, Sara are deja experiență în mai multe campionate europene. A jucat pentru Lokomotiva Zagreb, CSM Galați, Saint Armand din Franța, Bekescsabai Elore NKSE din Ungaria, Handball Erice din Italia și Bnei Herzliya din Israel.

Într-un interviu pentru site-ul csminaur.ro, handbalista spune că a ales Minaur pentru că vede în clubul băimărean un loc potrivit pentru dezvoltarea sa. „Este un club cu o istorie bogată și numeroase realizări importante, iar pentru mine este o onoare să fac parte dintr-o astfel de echipă”, a declarat Sara.

Noua jucătoare s-a acomodat rapid la Baia Mare și spune că a fost primită foarte bine de colege și de staff. Ea este convinsă că Minaur are potențial pentru un sezon reușit: „Cred că această echipă are potențialul de a realiza lucruri mărețe”.

Pentru suporteri, mesajul este unul simplu: „Abia aștept să vă văd pe toți la sală și sper să împărtășim multe momente minunate împreună în acest sezon!”