După succesul cu Dinamo, am bătut și Steaua

CSA Steaua București – CSM Știința Baia Mare 26-33 (9-19)

Campioana a consemnat al treilea rezultat pozitiv în derby-urile din luna august. Sâmbătă, CSM Știința Baia Mare a învins în fieful rivalei Steaua București – 26-33 (9-19), rezultat care i-a permis să urce pe locul 3 în Liga de Rugby. Anterior, „zimbrii” remizaseră cu Timișoara, iar în etapa precedentă a produs prima înfrângere liderului Dinamo.

Echipa lui Eugen Apjok a avut parte și de o veste proastă în runda 11, una care i-a cam diminuat șansele la locul secund. SCM Timișoara a câștigat cu 25-22 în deplasarea de la Dinamo, bănățenii devenind mari favoriți la asigurarea acestui loc și implicit la disputarea semifinalei campionatului pe teren propriu. În cazul în care nu mai apare nicio surpriză până la finalul sezonului regulat, semifinalele ar putea arăta cam așa: Dinamo cu Steaua și Timișoara cu Baia Mare.

Băimărenii au început foarte bine partida și au deschis scorul printr-un eseu marcat de Danny Mokhoabane, care a și transformat: 0-7. Steaua a revenit prin loviturile de pedeapsă ale lui Alin Conache – 6-7, însă campionii au continuat să pună presiune. Cristi Chirică a fost unul dintre oamenii decisivi ai băimărenilor. El a reușit două eseuri în prima repriză, iar un al treilea eseu al campioanei a venit tot după o fază bine construită, ambele transformate de Mokhoabane. La pauză, CSM Știința conducea cu 19-9.

Gazdele au început mai bine partea secundă și au reușit să întoarcă scorul. Steaua a trecut în avantaj, 23-19, prin eseurile realizate de Sibabalwe Xamlashe și Andi Radu, transformate de Alin Cona­che, însă campioana nu a cedat. Levan Papidze a înscris un eseu după un mol de margine, iar apoi Chirică a punctat din nou, după un contraatac foarte bun, transformate de Mokhoabane: 23-33. Steaua a mai înscris o dată în ultimul mi­nut, Conache stabilind scorul final cu o lovitură de pedeapsă: 26-33.

CSM Știința Baia Mare: Kutsniashvili, Papidze, Dugladze, Immelman (C), C. Chirică, Roșu, Schutz, Havea, Kisting, Mason, Popoaia, Tomane, Sikuea, Wamalwa, Mo­khoabane. Rezerve: Colev, Kutsniashvili, Grămadă, Gelashvili, Beleca, R. Pop, Mo­yake, Lămboiu. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

Rezultate etapa 11: CS Dinamo București – SCM USV Timișoara 22-25; CS Rapid București – RC Gura Humorului 64-16; CSA Steaua București – CSM Știința Baia Mare 26-33. Universitatea ELBI Cluj-Napoca stat.