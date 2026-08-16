Fetele de la Minaur, locul 3 la Poarta Transilvaniei

Echipa de handbal feminin a CS Minaur s-a clasat pe locul 3 la turneul internațional Poarta Transilvaniei, organizat de Gloria Bistrița, la care au mai fost invitate Corona Brașov și formația maghiară Alba Fehervar KC. Băimărencele au fost învinse în prima zi de Corona Brașov, grupare ce a obținut medalia de bronz în sezonul precedent de Liga Florilor, iar sâmbătă a învins-o la limită pe Alba Fehervar KC.

CSM Corona Brașov – CS Minaur Baia Mare 31-24 (16-11)

Fetele de la CS Minaur Baia Mare au pierdut primul meci de la turneul internațional Poarta Transilvaniei, organizat de Gloria Bistrița, fără drept de apel, după o confruntare controlată de Corona Brașov, echipă pretendentă și în acest sezon la un loc pe podium.

CS Minaur: Kapitanovic (8 intervenții, a apărat și 2 de 7 m), Mihiș (3 intervenții), Tocaciu – Rusten 5, Porsmyr 5 (4 din 7 m), Gomes da Costa 3, Rodriguez 3, Spugnini 3 (1 din 7 m), Lăcusteanu 2, Damian 1, Sablic 1, Quintino 1, Mițicuș, Romaniuc, Iliyna, Ianăși, Groșan.

CS Minaur Baia Mare – Alba Fehervar KC 26-25 (12-9)

Băimărencele au început foarte bine partida, mai ales în defensivă, iar adversarele au marcat primul gol abia în minutul 8. Minaur a controlat prima repriză, chiar dacă echipa maghiară a reușit să egaleze la 8 în minutul 20. Finalul primei părți a aparținut însă formației din Baia Mare, care a intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, 12-9.

După pauză, Minaur a rămas la conducere și a avut în permanență un avantaj de unu până la trei goluri. Spre mijlocul reprizei secunde, Alba Fehervar a revenit în joc și chiar a trecut la conducere, însă fără să se desprindă. Finalul a fost extrem de echilibrat și tensionat. Băimărencele au găsit resursele necesare pentru a reveni, iar golul victoriei a fost înscris în ultima secundă de Maria Gomes de Costa.

În această partidă, Damian și Iliyna nu au evoluat din cauza unor probleme medicale, cele două jucătoare urmând să efectueze investigații suplimentare.

CS Minaur: Kapitanovic (7 intervenții), Mi­hiș (3 intervenții) – Rusten 1, Porsmyr 4, Gomes da Costa 4, Rodriguez 2, Spugnini 5, Lăcusteanu 1, Sablic 2, Quintino 6 (1 din 7 m), Mițicuș, Romaniuc 1. Nu au jucat: Tocaciu, Damian, Ianăși și Groșan. Oficiali: David Ginesta, Alexandru Sabou, Daniel Apostu.