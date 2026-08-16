Victorie și eșec la turneul de la Turda

Handbaliștii de la CS Minaur au disputat primele două jocuri de verificare înaintea startului de sezon. Băimărenii au fost invitați la turneul organizat de Potaissa Turda, alături de HC Buzău și CSM Vaslui.

În prima zi, echipa noastră a învins lejer pe HC Buzău, iar în ziua a doua a turneului, sâmbătă, au jucat finala împotriva echipei gazdă, cedată la limită.

CS Minaur Baia Mare – HC Buzău 37-30 (18-14)

Minaur a avut o evoluție bună, cu un handbal rapid și modern, chiar dacă acesta a fost primul meci de pregătire al echipei. De cealaltă parte, HC Buzău avea deja un turneu amical disputat în această perioadă.

Băimărenii au intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri, 18-14, după ce au condus în cea mai mare parte a primei reprize. Singurul moment în care buzoienii au trecut în avantaj a fost la 9-8, în prima jumătate a reprizei.

După pauză, Minaur și-a mărit constant avantajul, diferența ajungând la 5-8 goluri.

CS Minaur: D. Makaria (11 intervenții), Sîncu (o intervenție), Buzogany (a apărat un 7 m) – T. Botea 5, Mamadou 5, Nagy 4, Pavlov 4, Bordeanu 4, Kotrc 3, Moldovan 2, Klis 2, Forsberg 2, Lornstad 1, China 1, Rancarns 1, Fotache 1, L. Sabou 1, E. Pop, Stanciu.

Potaissa Turda – CS Minaur Baia Mare 31-29 (15-17)

Minaur a avut o primă repriză bună. După un început echilibrat, gazdele s-au desprins la două-trei goluri, însă Minaur a revenit în finalul reprizei și a intrat la pauză cu avantaj, 17-15.

În minutul 13, Nagy a primit cartonașul roșu, iar Minaur a fost nevoită să joace fără unul dintre oamenii importanți.

Partea a doua a fost echilibrată. Minaur a condus până în minutul 40 la două-trei goluri, după care Potaissa a revenit și a egalat. Finalul a fost foarte strâns. Băimărenii au avut 29-28, dar două greșeli în ultimele minute au permis gazdelor să întoarcă rezultatul și să câștige cu 31-29.

CS Minaur: D. Makaria (4 intervenții), Sîncu (8 intervenții), Buzogany – T. Botea 5, Mamadou 11, Nagy, Pavlov, Bordeanu, Kotrc 1, Moldovan, Klis 1, Forsberg 5, Lorn­stad 1, China, Rancarns, Fotache 2, L. Sabou, E. Pop 1, Stanciu 2. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Sebastian Albu, Răzvan Pop, Raul Nistor.