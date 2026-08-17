Ce spun nutriționiștii despre curele de slăbit vara

Sezonul cald vine cu dorința multor femei de a mai da jos din kilograme, adesea, din dorința de a arăta bine la plajă. Chiar dacă temperaturile ridicate ne scad pofta de mâncare, lucru care ajută în acest deziderat, specialiștii în nutriție nu încurajează astfel de practici.

”Vara, temperaturile ridicate pot duce în mod natural la scăderea apetitului, iar unele persoane, tinerele și nu numai, ajung să profite de acest lucru și să reducă drastic cantitatea de alimente consumate sau chiar să se înfometeze, cu scopul de a pierde rapid în greutate. Nu sunt adepta schimbărilor făcute doar în funcție de sezon. Dacă slăbim vara pentru un anumit obiectiv, ce se întâmplă după aceea? Revenim la obiceiurile anterioare, compensăm și reluăm același ciclu odată cu următorul sezon cald? Scăderea în greutate nu ar trebui privită ca o intervenție de moment, făcută înainte de concediu sau pentru un anumit eveniment, ci ca un proces care presupune schimbări pe termen lung”, a declarat Denisa Alb, nutriționist-dietetician licențiat și autorizat.

Persoanele care doresc să slăbească pot însă să facă primii pași spre un stil de viață sănătos în timpul sezonului cald și să treacă treptat la o dietă mai bogată în verdețuri și fructe.

”Este adevărat că vara poate fi un moment favorabil pentru adoptarea unor obiceiuri sănătoase: avem acces la o varietate mai mare de legume și fructe proaspete, ne hidratăm mai mult și, de multe ori, suntem mai activi fizic. Însă este important să privim situația în ansamblu și să nu urmărim doar rezultate rapide, ci să investim în ceea ce putem menține pe termen lung. Slăbirile bruște și extreme nu sunt lipsite de consecințe. Organismul poate fi afectat prin apariția unor dezechilibre metabolice, carențe nutriționale, tulburări hormonale și alte complicații care pot apărea în funcție de particularitățile fiecărei persoane. Iar efectele acestor alegeri sunt suportate tot de persoana care recurge la ele”, a mai explicat Denisa Alb.

În același timp, cei care doresc să scadă în greutate trebuie să apeleze la un specialist, tocmai pentru a nu-și afecta sănătatea.

”Procesul de scădere în greutate nu este o joacă și este nevoie să îl tratăm cu seriozitate. O intervenție nutrițională corectă se construiește în funcție de fiecare persoană în parte, de istoricul medical, obiective, stilul de viață, posibilitățile reale și eventualele patologii existente. Amintesc aici un aspect foarte important. Conform Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, serviciile de nutriție și dietetică, inclusiv elaborarea planurilor alimentare, intră în sfera de competență a dieteticienilor cu pregătire de specialitate și drept de liberă practică. Sănătatea nu ar trebui pusă în mâinile persoanelor fără pregătire de specialitate. De aceea, este important ca persoanele care își doresc să slăbească să apeleze la un specialist autorizat”, a concluzionat Denisa Alb.