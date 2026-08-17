Concurs de marketuri peste Gutâi

Are loc o mare ofensivă a marketurilor în Maramureșul istoric, la acest moment. N-am fost în zonă de câteva luni, au apărut așa cum trebuiau să apară ciupercile.

În Repedea e unul și mai vin două. La Poienile de sub Munte la fel, au apărut. La Ruscova iar. Altele mici pe Valea Vișeului. Altele pe Valea Izei, din Șieu la Botiza, la Dragomirești, Săliștea, peste tot. Și mai vin!