Drumul intercomunal, propus județean, Botiza-Groșii Țibleșului e aproape anulat

Cu așteptări de început de șantier dinspre Botiza, sperăm la resuscitarea drumului extraordinar de util dintre Botiza și Groșii Țibleșului, singura legătură între Maramureșul istoric și Țara Lăpușului.

Surpări, alunecări de teren, pâraie ieșite din matcă aducând aluviuni, căderi de pietre, distrugeri cauzate de trafic greu cu lemne, toate sunt ingrediente ce pot fi găsite pe acest drum ce era cât pe ce, cu puțină bunăvoință, să fi intrat în portofoliul Drumurilor Județene. Dar, așa cum spunea montaniardul Ionică Pop, e singurul drum forestier asfaltat din România, poate. Și se vede…