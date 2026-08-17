Lucrările de reabilitare și extindere, la final la Spitalul Municipal Sighetul Marmației

În cadrul proiectului „Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale în Spitalul Municipal Sighetu Marmației”, au fost realizate lucrări de reabilitare, extindere și dotare a corpurilor de clădire care găzduiesc pavilioanele CPU și ATI, Chirurgie generală, Boli infecțioase și dermato-venerice, Pneumologie și TBC, precum și construirea unei clădiri noi cu destinația de spălătorie de rufe.

”Pentru reabilitarea, extinderea și dotarea corpurilor de clădire, valoarea investiției este de 20.169.422,26 lei cu TVA, din care 15.921.980,39 lei cu TVA reprezintă lucrări de construcții și montaj. Pentru construirea noii spălătorii de rufe, valoarea investiției este de 7.047.838,67 lei cu TVA, din care 4.955.553,45 lei cu TVA reprezintă lucrări de construcții și montaj. Dincolo de cifre, această investiție înseamnă condiții mai bune și mai sigure pentru pacienți, un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului și măsuri concrete pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale”, a declarat Vasile Moldovan, primarul orașului Sighetul Marmației.

În total, proiectul „Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale în Spitalul Municipal Sighetu Marmației” are o valoare de 27.217.260,93 lei cu TVA, din care 20.877.533,84 lei cu TVA reprezintă construcții și montaj.