Program de lucru prelungit sau chiar și în weekend pentru unele instituții

Directorii mai multor instituții din județ au participat la o ședință de lucru condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan, desfășurată în sistem videoconferință, având ca temă recepția proiectelor de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, s-au stabilit o serie de măsuri pentru a accelera procedurile pentru finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR. S-a subliniat, în mod ferm, că termenele nu mai pot fi prelungite după sfârșitul lunii august 2026, moment la care platformele europene de gestionare a fondurilor se vor închide definitiv.

”Pentru accelerarea procedurilor, în cadrul videoconferinței s-a stabilit prelungirea programului de lucru pentru toate instituțiile avizatoare: ISC, ISU, DSP și APM. Acolo unde situația o impune, activitatea va fi desfășurată inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Totodată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este permisă recepția parțială a lucrărilor finalizate în proporție de cel puțin 95%, cu obligația finalizării diferenței de 5% într-un termen de 120 de zile. Această procedură simplificată nu impune, în mod obligatoriu, prezența reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), iar participarea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.) este necesară doar în situațiile strict prevăzute de legislație, măsuri menite să reducă semnificativ timpii de așteptare. În situația în care numărul inspectorilor I.S.C. disponibili la nivel județean este insuficient, se va solicita activarea mecanismului de sprijin interjudețean, astfel încât să poată fi acoperite toate obiectivele care necesită verificare și recepție”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului Maramureș.