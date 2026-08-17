Proiecte turistice acceptate și respinse în Maramureș

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a deschis o sesiune de proiecte PNRR, iar componenta 11 de Turism și Cultură cuprindea prezențe maramureșene.

Din păcate, proiectele au căzut pe capete… Au rămas în lista de finanțare Rona de Sus, cu Promovarea turistică a satului Coștiui prin dotări și digitalizare, cu 1,34 milioane lei, SMART MM-transformare digitală a destinației turistice Maramureș, a Consiliului Judeţean, comuna Suciu de Sus cu Amenajare și dotare hub turistic Suciu de Sus, și cam atât. De n-ar fi de râs, ar fi de plâns… uite proiectele ce au căzut din listă și comparați-le cu cele acceptate.

Au căzut Ocna Șugatag cu Dezvoltarea infrastructurii turistice; Asuaju de Sus cu Codru Experience-natură și aventură; Câmpulung la Tisa cu Tisa Gateway, Băița de sub Codru cu Belvedere și traseu cicloturistic, Rozavlea cu Loc de picnic (da, discutabil…). Încă o dovadă că proiectele se evaluează în birouri, la București, de oameni ce n-au călcat prin Maramureș sau au fost doar cu Mocănița și la schi la Cavnic…