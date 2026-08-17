Proprietarul unui bichon neglijat, în vizorul poliției

Asociația Fight for Animals Baia Mare a preluat un bichon bolnav, aflat într-o stare deplorabilă. Cazul a ajuns și în atenția Biroului pentru Protecția Animalelor Maramureș, iar proprietarul urmează să fie tras la răspundere.

”L-am preluat în stare gravă: o tumoră uriașă îi ieșea din cavitatea bucală, blana îi era încâlcită și plină de scaieți, iar de picior avea strâns un elastic care îi provoca răni. Biroul pentru Protecția Animalelor Maramureș investighează cazul. Proprietarul a fost identificat, iar acum așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate. Nu putem accepta astfel de situații. Nu există scuze pentru abandon și neglijență. Nu poți spune: «L-am dus la țară și nu mai știu nimic despre el.» Asta nu te absolvă de responsabilitate. La clinică i-au fost efectuate analizele, tumora a fost curățată – era infestată cu larve –, iar medicii veterinari au prelevat o biopsie, trimisă deja la laborator. În func­ție de rezultat, se va decide intervenția chirurgicală pentru extirparea tumorii”, a declarat Paul Oșan, președintele Fight for Animals.