Scad major și râurile mari din Maramureș, le treci fără să te uzi pe alocuri

Necazurile cu apa din Maramureș nu se opresc numai la apa la program în comunități, nici la scăderea râurilor mici, cum am constatat anterior. Scad masiv deja și râurile mari.

În Maramureșul de nord, Iza, Mara, Vișeul abia curg, la fel Ruscova. Tisa nu are cum să fie decât o apă cuminte, plină de bolovani la vedere. În partea de sud a Maramureșului însă, e și mai și. Râul Lăpuș, aici în poză, între Băiuț și Lăpuș, apoi mai jos, la intrare în Lăpușul Românesc, abia de mai curge. L-am verificat și-n aval de podul de la Coaș. Acolo poți trece de pe un mal pe altul aproape sărind din piatră-n piatră. De altfel, acolo l-am găsit pe edilul Călin Achim pe buldozer, alături de alți localnici, făcând șanț pentru alimentare cu apă dinspre Baia Mare. Traseul nostru ne poartă și pe Someș. La Ulmeni, de pe celebrul pod, râul arată trist. Primarul Lucian Morar Jr. ne spune că e cel mult până în genunchi râul. De altfel orășelul are program la alimentarea cu apă, demult, chiar dacă priza nu e în pânza freatică a râului.

Teoretic, conform meteorologilor, în săptămâna 16-22 august sunt anunțate „ceva” ploi, o zi-două, clar insuficient pentru a schimba situația.