Se pregăteşte montarea noului pod de pe Unirii

Şantierul noului pod peste Săsar de pe bulevardul Unirii din Baia Mare intră într-o nouă etapă. Se montează macaraua de mare tonaj cu care se vor aşeza grinzile ce vor alcătui practic structura podului.

”Am început montarea macaralei de peste 300 de tone care va monta cele 11 grinzi. Macaraua vine cu 17 transporturi și va fi asamblată aici, la fața locului. Asamblarea ei va dura până în 18 august. Din 19 august vom trece la etapa de montare a grinzilor prefabricate. Între ele vom avea dale de beton armat, apoi vom turna placa de supra betonare și mai apoi straturile de mixturi asfaltice”, a explicat constructorul. O altă veste bună e că podul va deveni circulabil de luna viitoare: ”Graficul nostru de lucrări, pe care ni l-am propus, este să terminăm cea mai mare parte a lucrărilor undeva între 20 și 30 septembrie, și tot atunci să se poată da drumul și la circulație pe pod. Deși atunci podul nu va fi terminat 100%, se va putea circula pe el, urmând a-l finaliza complet în următoarea lună și ceva. Asta înseamnă cam finalul lunii octombrie”, a mai completat constructorul. După montarea grinzilor se va face şi lărgirea străzii Unirii la patru benzi, de o parte și de alta a podului, deoarece şi podul va avea tot patru benzi.