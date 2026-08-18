Aproape 800 de copii, informați de polițiști în timpul vacanței

Vacanța școlară nu înseamnă și o pauză pentru polițiștii care se ocupă de siguranța copiilor. În perioada 1-14 august, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul IPJ Maramureș au desfășurat mai multe activități de prevenire în localități din județ.

Întâlnirile au avut loc în Baia Mare, Cavnic, Oncești, Sighetu Marmației, Seini, Groși, Ocna Șugatag, Bistra și Finteușu Mic, iar la acestea au participat aproximativ 800 de copii.

Polițiștii le-au vorbit celor mici, pe înțelesul lor, despre situațiile periculoase pe care le pot întâlni și despre modul în care trebuie să reacționeze atunci când sunt victime sau martori ai unor fapte nepotrivite.

Copiii au fost încurajați să ceară ajutor atunci când se simt în pericol și să vorbească despre problemele cu care se confruntă. Polițiștii le-au transmis că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci un gest de curaj.

Activitățile de prevenire vor continua și în perioada următoare, până la finalul vacanței, polițiștii urmând să rămână aproape de copii și să îi ajute să înțeleagă mai bine cum se pot proteja.