Autospecială de poliție lovită de o piatră, în Borșa

O autospecială a Poliției a fost avariată, iar un polițist a fost rănit în timp ce se afla în timpul serviciului, la Borșa.

Incidentul s-a produs duminică, 16 august, în jurul orei 20.00, pe strada Victoriei. Doi polițiști din cadrul Serviciului Rutier Maramureș se aflau în autospecială, când un fragment de rocă aruncat de niște indivizi din partea dreaptă a drumului a lovit mașina.

În urma impactului, geamul portierei din dreapta-față a fost spart, iar polițistul aflat pe scaunul pasagerului a fost rănit.

Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă nu a avut nevoie de internare. Autospeciala a fost avariată în urma incidentului.

Scule și parfumuri de aproape 10.000 de lei, confiscate de polițiști la Satu Nou de Jos

Polițiștii au desfășurat o acțiune de control în zona târgului auto și a pieței de vechituri din Satu Nou de Jos, pentru verificarea comerțului și prevenirea faptelor ilegale.

Acțiunea a avut loc duminică, 16 august, și a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu colegi de la Rutieră, Investigații Criminale și Secția 1 Poliție Rurală Groși.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat trei infracțiuni și au indisponibilizat 12 scule electrice și 26 de parfumuri, bunuri despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Pentru acestea nu au fost prezentate documente care să dovedească proveniența. Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproape 10.000 de lei.

În timpul acțiunii au fost legitimate 30 de persoane și verificate 26 de autovehicule. Pentru neregulile constatate în trafic au fost aplicate patru amenzi, în valoare de peste 1.000 de lei.

Remeți • Ordin de protecție după un conflict în familie

Un conflict izbucnit într-o familie din Remeți a dus la intervenția polițiștilor și la emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Incidentul a avut loc duminică, 16 august, în jurul orei 19.00. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că între o femeie de 77 de ani și fiica acesteia, de 43 de ani, a izbucnit un conflict verbal. În timpul acestuia, o altă membră a familiei, în vârstă de 45 de ani, ar fi agresat-o fizic pe femeia de 43 de ani. Victima s-a prezentat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri.

Polițiștii au evaluat situația și au constatat că există un risc pentru victimă, astfel că au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii de 45 de ani.