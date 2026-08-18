Azi începe turneul internațional „Lascăr Pană”

Baia Mare găzduiește, începând de marți, 18 august, turneu internațional „Lascăr Pană” la handbal, la care participă CS Minaur Baia Mare, Sport Toto Spor Kulübü din Turcia și CSU din Suceava.

Primul meci va avea loc marți, de la ora 18.30, între CS Minaur și Sport Toto Sport Kulübü. Joi, 20 august, de la ora 18.00, Sport Toto Spor Kulübü va întâlni CSU Suceava.

Turneul se va încheia vineri, 21 august, de la ora 11.30, cu partida dintre CS Minaur Baia Mare și CSU Suceava.

Meciurile se dispută în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, iar accesul spectatorilor este gratuit.