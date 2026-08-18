Baza sportivă din Poienile Izei, lăsată la liber, confundată cu loc de depozitare a gunoaielor

Primăria Poienile Izei a realizat o investiție pentru ca cei din comunitatea locală să aibă un loc în care să practice sportul, în cele mai bune condiții. Și l-a pus la dispoziția lor, la liber. Însă unii nu au înțeles că ar trebui să aibă un comportament civilizat pe durata folosirii acestei baze sportive, așa că autoritățile au luat decizia închiderii acesteia, accesul aici făcându-se de acum înainte doar cu programare prealabilă.

”Terenul de sport a fost amenajat și lăsat deschis cu drag pentru comunitatea noastră și, mai ales, pentru copii și tineri, pentru ca ei să aibă un loc frumos și sigur în care să facă sport, să se joace și să petreacă timp împreună. Din păcate, în ultima perioadă, seară de seară, terenul și împrejurimile sunt lăsate într-o stare de neacceptat: coji de semințe aruncate peste tot, ambalaje, diferite gunoaie, sticle de bere și chiar sticle de bere sparte. Dincolo de lipsa de respect față de acest loc, sticlele sparte reprezintă un pericol real pentru copiii care vin aici să facă sport. Și, din păcate, nu este o situație pe care o întâlnim doar la terenul de sport. Aceeași problemă o avem în permanență și la locul de joacă pentru copii, unde se lasă în urmă gunoaie și mizerie, bunuri distruse, deși aceste spații au fost amenajate tocmai pentru copiii și familiile din comunitatea noastră”, a explicat primarul Mirela Lăcrimioara Bîrlea.

S-a restricționat accesul pe teren. Se face doar cu programare

Autoritățile locale au făcut apeluri în repetate rânduri pentru păstrarea curățeniei și a unui comportament civilizat în aceste locuri, însă, fără succes. În consecință, au luat o măsură care să aducă o normalitate în utilizarea bazei sportive. ”Accesul liber pe terenul de sport a fost interzis! Terenul va putea fi folosit doar cu programare prealabilă, făcută cu minimum două zile înainte. Programările se fac la sediul primăriei, la doamna viceprimar. Fără programare prealabilă, accesul în incinta terenului nu este permis. Vă rugăm să respectați această măsură și să nu încercați să pătrundeți pe teren prin gard, prin plasă sau prin escaladarea împrejmuirii. Nu ne dorim să ajungem să reparăm garduri, plase sau alte bunuri doar pentru că nu este respectată o regulă atât de simplă. Este o decizie pe care nu ne-am dorit să fim nevoiți să o luăm. Am vrut ca acest teren să rămână deschis și să fie un loc în care copiii noștri să poată veni cu bucurie să facă sport. Dar trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu: terenul de sport și locurile de joacă nu sunt locuri unde ne depozităm gunoaiele!”, a conchis primarul comunei.