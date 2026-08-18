Excavator răsturnat peste o magistrală de gaz, pe Bd. Independenței din Baia Mare

Un excavator s-a răsturnat peste o magistrală de gaz, marți, 18 august, pe Bd. Independenței din Baia Mare, provocând avarierea conductei și o scurgere de gaz.

Pompierii au fost chemați pentru a asigura zona și pentru a preveni producerea unui incendiu sau a unei explozii. La fața locului intervin pompierii Detașamentului ”Căpitan Marchiș Adrian” Baia Mare, cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

Echipele operatorului de distribuție au intervenit pentru izolarea conductei, iar scurgerea de gaz a fost oprită. În prezent, echipele acționează pentru remedierea defecțiunii.

În urma evaluării situației din teren, nu s-a impus evacuarea cetățenilor.

Pentru desfășurarea intervenției și a lucrărilor de remediere în condiții de siguranță, circulația rutieră este în continuare oprită pe bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între Vivo Mall și Dacia Service.