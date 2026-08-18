Exclusiv! Transfer de răsunet perfectat de Minaur  

CS Minaur Baia Mare joacă miercuri un meci extrem de important, cu Corvinul Hunedoara, pentru accederea în grupele Cupei României. Paul Pîrvulescu vrea să-i facă o surpriză omologului său, Florin Maxim, și înaintea acestui joc a perfectat trei transferuri. Cel mai răsunător nume este cel al mijlocașului Dragoș Nedelcu, fotbalist cu un CV impresionant. Cu toate că ultima oară a evoluat pentru Steaua București, în Liga 2, jucătorul în vârstă de 29 de ani are în palmares trei trofee, două titluri de campion cu Viitorul Constanța (2017) și Farul Constanța (2023), plus o Cupă a României cu FCSB (2020). De asemenea, jucătorul, care poate evolua atât mijlocaș, cât și fundaș, a jucat și în Bundesliga 2, la Fortuna Dusseldorf. În ultimul timp cariera lui nu a fost cea scontată, însă pentru Minaur reprezintă un transfer de rezonanță și cu suficientă experiență pentru a pune umărul la promovarea în Liga 2.

Mihai Șandru este un alt fotbalist pe care Minaur l-a transferat cu o zi înaintea confruntării din Cupa României. Acesta poate evolua pe postul de fundaș stânga, mijlocaș dreapta sau stânga, și a fost ultima oară jucătorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Jucătorul în vârstă de 29 de ani a mai bifat echipe precum Unirea Slobozia, Metaloglobus, Progresul Spartac sau Academica Clinceni.

În fine, ultima achiziție este cea a atacantului David Ciubăncan (22 de ani), care vine sub formă de împrumut de la UTA Arad. Atacantul trecut și pe la CFR Cluj nu este străin de CS Minaur Baia Mare, club pentru care a mai evoluat, tot sub formă de împrumut, în sezonul 2024/2025.