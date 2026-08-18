Licitație pentru a sprijini familia motociclistului decedat din Maramureș

Organizatorii evenimentului Rock Revolution Fest au anunțat că au scos la licitație chitara Harley Benton WL-20BK Rock Series, semnată de toți artiștii care vor urca pe scenă în cadrul festivalului. Banii adunați vor fi donați familiei motociclistului din Maramureș care a fost de curând victima unui accident mortal.

„Gabriel Papp, motociclist și membru al clubului Moto Trust MC România – Maramureș, a trecut recent în eternitate. Prin această licitație dorim să fim alături de familia lui, iar banii strânși vor fi donați soției sale, Doriana Papp. Licitația se încheie pe 23 august, ora 21:00. Câștigătorul va fi anunțat duminică, 23 august, la ora 21:00, pe scena Rock Revolution Fest. Nu este obligatoriu să fii prezent la festival pentru a câștiga. Chitara poate fi trimisă prin curier, indiferent dacă ajungi sau nu la eveniment. Hai să vedem cât de departe poate ajunge solidaritatea comunității rock”, anunță organizatorii licitației.