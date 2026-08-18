Line Homdrom Rusten, noua extremă a Minaurului: „Abia aștept să văd suporterii la sală”

CS Minaur Baia Mare și-a completat lotul pentru noul sezon cu norvegianca Line Homdrom Rusten, o extremă stângă în vârstă de 25 de ani, venită de la Aarhus Håndbold, din Danemarca.Rusten spune, într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului, că a fost atrasă de tradiția clubului băimărean și de atmosfera din handbalul românesc. Ea a mai fost în România în 2023, când a jucat un meci de calificare în Liga Europeană la Târgu Jiu.

„Cultura handbalului românesc și nivelul jocului m-au impresionat profund și mi-au stârnit dorința de a reveni”, a declarat noua jucătoare a Minaurului.

Norvegianca știe și faptul că, înaintea ei, o altă extremă stângă din Norvegia, Camilla Herrem, a jucat la Baia Mare și spune că își dorește să-i urmeze exemplul. Herrem este unul dintre modelele sale, alături de Sunniva Andersen.

Rusten a început handbalul la doar șase ani, alături de sora sa mai mare, și spune că s-a îndrăgostit rapid de acest sport. În Baia Mare, acomodarea a fost ușoară, datorită primirii făcute de noile colege.

„Am fost primită foarte bine de fete și de club. Nu mi-aș fi putut dori o primire mai bună”, a spus handbalista.

Un ajutor important pentru ea este și faptul că în lotul Minaurului se află o altă jucătoare norvegiană. Cele două se sprijină reciproc în perioada de adaptare la viața din România.

Line Rusten spune că îi place atmosfera de familie de la Minaur și vrea să învețe cât mai mult din cultura locală. Deși vorbește foarte bine engleza, ea încearcă să învețe și câteva cuvinte în română, cu ajutorul colegelor.

Pentru noul sezon, norvegianca le promite suporterilor multă implicare: „Vom face tot posibilul pentru a ne atinge obiectivele și pentru a le oferi fanilor o experiență memorabilă!”