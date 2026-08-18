Schema de ajutor privind producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum

De fapt, Guvernul propune o schemă de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, prin MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Obiectivul declarat e sprijinul financiar în cadrul Schemei de ajutor de stat – ENERGIE este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din sursele regenerabile de energie, cu sau fără instalaţii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021 – 2030 (PNIESC), ale celor din cadrul Pactului verde european, precum şi ale angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Schema de ajutor de stat – ENERGIE se bazează pe o procedură de ofertare concurenţială şi vizează sprijinirea investiţiilor în producerea energiei electrice din sursă regenerabilă solară pentru autoconsum realizate de întreprinderile din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare, în scopul creşterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Solicitanţi eligibili sunt întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF1, precum şi cooperativele agricole ori societăţile cooperative agricole care deţin active fizice de producţie şi/sau procesare produse agroalimentare), societăţi agricole”, legal constituite; Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi m1c1, mijlocii şi întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite şi înregistrate la ONRC; Organizaţii/federaţii de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.

Solicitanţii prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să aibă înscrise, la momentul depunerii cererilor de finanţare, în statutul societăţilor ca activităţi principale sau activităţi secundare, activităţi desfăşurate în sectoarele menţionate definite de următoarele coduri CAEN: Agricultura, vânătoare şi servicii anexe, Industria alimentară, Fabricarea băuturilor. Vor putea fi finanţate proiecte care au ca obiectiv realizarea unor capacităţi noi de producere de energie electrică, cu sau fără stocare, din surse solare (sub 1 MW inclusiv şi peste 1 MW).