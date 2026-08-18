Servicii sociale gratuite pentru persoanele vârstnice din Rona de Jos

Primăria comunei Rona de Jos, prin Centrul de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, informează vârstnicii din comună cu privire la posibilitatea de a beneficia de servicii sociale adaptate nevoilor individuale.

Scopul sprijinului vine în vederea menținerii autonomiei, prevenirii sau limitării situațiilor de dependență, a reducerii riscului de izolare socială și creșterii calității vieții beneficiarilor. Serviciile sunt gratuite: ”Pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice nu se percepe contribuție din partea beneficiarilor. Serviciile se adresează persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunelor Rona de Jos și Rona de Sus, cu prioritate celor aflate în situații de dificultate sau risc social, precum: persoane singure, persoane cu venituri reduse, persoane cu afecțiuni cronice, persoane aflate în risc de izolare socială sau care întâmpină dificultăți în desfășurarea activităților zilnice din cauza vârstei ori a stării de sănătate”, au explicat autoritățile. Sediul serviciului social este în Comuna Rona de Jos, nr. 193, județul Maramureș (fosta Școală din Sărata). Persoanele interesate, membrii familiilor acestora sau reprezentanții legali sunt așteptați să solicite informații suplimentare privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura de înscriere la Luminița Crăciun – Compartimentul de Asistență Socială al comunei Rona de Jos.