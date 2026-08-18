Trei rugbyști băimăreni, în lotul lărgit al naționalei U20

Naționala U20 de rugby a României, pregătită de băimăreanul Răzvan Popovici (foto), a început un stagiu de pregătire la Snagov. Cantonamentul se desfășoară în perioada 17-23 august și reprezintă o etapă importantă înaintea competițiilor internaționale din toamnă.

Pentru acest stagiu au fost convocați 36 de sportivi, dintre care 21 de înaintași și 15 jucători de treisferturi. Printre aceștia se află și trei tineri rugbyști de la cluburi din Baia Mare: Alexandru Todică (CSȘ 2), Gabriel Mic (CSȘ 2/CSM Știința) și Raul Pop (CSȘ 2/CSM Știința).

„Stejăreii” se pregătesc pentru World Rugby Challenger, competiție care va avea loc în Chile, între 2 și 17 octombrie, dar și pentru Campionatul European, programat în luna noiembrie, în Cehia.

Antrenorul Răzvan Popovici spune că stagiul este important pentru evaluarea tuturor jucătorilor și pentru stabilirea lotului care va merge în Chile.

„Concurența pe post este mai mare, iar acest lucru ne dă speranța că vom putea face un lot competitiv pentru turneul din Chile și apoi pentru Campionatul European”, a declarat tehnicianul băimărean pentru pagina oficială a Federației Române de Rugby.

Pagină realizată de Cosmin FILIP