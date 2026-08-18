Un nou proiect finalizat pentru comunitatea locală din Curtuiușu Mare

Autoritățile locale din Valea Chioarului au efectuat recepția la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural din Curtuiușu Mare. Inaugurarea efectivă a investiției, împreună cu sătenii, a avut loc odată cu o sărbătoare a localității.

”Mă bucur că, împreună, am reușit să oferim comunității un spațiu modern, în care să ne întâlnim, să păstrăm tradițiile și să desfășurăm activități frumoase”, a spus Ioan Burde, edilul comunei. Căminul cultural și-a intrat pe deplin în folosință odată cu evenimentul ”Mândru-i jocu-n Curtuiuș”, organizat în weekend. Manifestarea locală a pornit de la farmecul vechilor jocuri la șură, acele întâlniri în care oamenii satului se adunau după muncă pentru a cânta, a juca, a povesti, a mânca împreună și, mai presus de toate, pentru a se bucura unii de alții.