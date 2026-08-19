Atelierul „Hai să ne jucăm împreună!” la bibliotecă

Astăzi, de la ora 16, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” vă invită să faceți un exercițiu de renunțare la telefoane, tablete, calculatoare pentru câteva ore și să luați parte la atelierul „Hai să ne jucăm împreună”.

„Într-un cadru frumos și relaxant, printre cărți, vom iniția un nou proiect prin care vă propunem să ne jucăm, să citim, să învățăm, să socializăm, să ne împrietenim. Atelierul este coordonat de bibliotecarele Ioana Dunca și Anamaria Pop”, explică reprezentanții instituției.