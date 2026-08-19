Examen dificil pentru un loc în grupele Cupei României • CS Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara

CS Minaur Baia Mare are parte de un adversar de top în play-off-ul Cupei României. Băimărenii întâlnesc miercuri, 19 august, de la ora 17.30, pe Stadionul „Viorel Mateianu”, pe Corvinul Hunedoara, formație care ocupă locul 6 în Superligă după primele cinci etape. Partida poate fi urmărită în direct, online, pe frf.tv.

Miza întâlnirii este una extrem de importantă: câștigătoarea se califică în grupele Cupei României. Pentru Minaur, drumul până în această fază a trecut prin două tururi în care echipa pregătită de Paul Pîrvulescu a eliminat formații din județele Maramureș și Satu Mare.

În turul secund, băimărenii au trecut de CSM Sighetu Marmației, chiar pe Stadionul „Solovan”, cu 3-1. Minaur a controlat partida și a marcat prin Mureșan, Buziuc și Mercioiu.

A urmat duelul cu CSM Olimpia Satu Mare, disputat la Baia Mare. Minaur s-a impus categoric, cu 5-0 (2-0). Buziuc și Stănescu au reușit câte două goluri, iar Buhai a completat lista marcatorilor.

De această dată, însă, adversarul este unul mult mai puternic. Corvinul a avut un început bun de campionat și a strâns opt puncte în cinci etape. Hunedorenii au debutat cu o victorie clară, 3-0 cu FK Csikszereda, apoi au pierdut cu 0-2 pe terenul Farului. Au urmat două remize, 1-1 cu Sepsi OSK și 0-0 cu FC Botoșani. În ultima etapă, Corvinul a obținut una dintre cele mai importante victorii ale începutului de sezon, 3-0 cu CFR Cluj.

Corvinul nu are amintiri deloc plăcute în confruntările cu Minaur. La finalul sezonului 2021/2022, adversarele de azi s-au aflat în luptă directă, într-o dublă de baraj, pentru promovarea în Liga 2. Hunedorenii au câștigat meciul tur cu scorul de 2-1, însă la retur Minaur a învins cu scorul de 4-1 și își vedea visul îndeplinit.

Minaur are nevoie de sprijinul publicului pentru a încerca să producă surpriza și să ajungă în grupele competiției. Biletul de intrare costă 10 lei. Tichetele pot fi cumpărate de la sediul clubului (orele 10-14) și de la Stadionul „Viorel Mateianu” (orele 9-14), și începând cu ora 16.30 de la stadion.

Program play-off

Miercuri, 19 august, ora 17.30: CS Minaur Baia Mare (L3) – Corvinul (L1) – frf.tv; CS Afumați (L2) – FC Voluntari (L1); Concordia Chiajna (L2) – Oțelul Galați (L1) – ora 20.30, Digi Sport, Prima Sport; CSM Slatina (L2) – Sepsi OSK (L1) – frf.tv; FC Bihor Oradea (L2) – Farul Constanța (L1) – Digi Sport, Prima Sport; Gloria Bistrița (L2) – Metalul Buzău (L2); Corona Brașov (L3) – CS Tunari (L3); USV Iași (L3) – Sporting Liești (L3); Poli Timișoara (L2) – ASA Târgu Mureș (L2); SC Popești Leordeni (L2) – FC Bacău (L2); Minerul Lupeni (L3) – Unirea 04 Slobozia (L2); C.I.L. Blaj (L3) – Progresul Spartac (L3).

Joi, 20 august: Steaua București (L2) – FK Csikszereda (L1) – ora 17.00, Digi Sport, Prima Sport; CSC Șelimbăr (L2) – FC Botoșani (L1) – ora 17.30.

Marți s-au jucat primele două partide: CSM Reșița – Petrolul Ploiești; SCM Râmnicu Vâlcea – Chindia Târgoviște.

Academica Recea, un nou amical înaintea startului oficial

Academica Recea va disputa astăzi, de la ora 18.00, un nou meci de pregătire. Echipa antrenată de Emil Kemenes va juca în deplasare, la Recolta Dorolț, echipă ce activează în liga 4 din Satu Mare.

Va fi al cincilea joc amical pentru formația maramureșeană. La finele săptămânii trecute, Academica s-a deplasat la Unirea Dej, unde a pierdut cu 3-1 (1-1).

În primele trei meciuri de pregătire, Academica a obținut o victorie și a suferit două înfrângeri. Seria a început cu un succes, 5-0 pe teren propriu cu CS Minaur Baia Mare U19.

Un alt joc de pregătire a fost cel cu concitadina CSM Sighetu Marmației, pierdut cu 2-3. Academica a condus cu 2-0, dar sighetenii au întors rezultatul pe final și s-au impus cu 2 la 3.

Al treilea amical a fost disputat în deplasare, cu AFC Unirea Tășnad. Gazdele s-au impus cu 3-1, într-un joc împărțit în trei reprize, una de 60 de minute și două de câte 30 de minute.

După partida de miercuri, Academica Recea mai are stabilit un singur joc de pregătire, vineri, cu CS Minaur Baia Mare.