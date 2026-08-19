Expoziția „ SILENT STRUCTURES” deschisă la Galeria de Artă Baia Mare

Expoziția „SILENT STRUCTURES”, semnată de artista Mihaela Gorcea, poate fi vizitată până în data de 31 august la Galeria de Artă U.A.P. Baia Mare.

„Este o expoziție despre natură, memorie și transformarea realului. Pornind de la observație directă și fotografie, Mihaela Gorcea reconstruiește fragmente de vegetație, umbre, peisaje și forme naturale printr-un proces pictural bazat pe suprapuneri, transparențe, acumulări și ștergeri. Griurile, brunurile și variațiile subtile de ton creează spații aproape tăcute, în care formele se lasă descoperite încet. Ceea ce pare inițial recognoscibil se desprinde de real și capătă o existență proprie: fragilă, interioară, suspendată între ceea ce vedem și ceea ce ne amintim. SILENT STRUCTURES ne invită să privim, pentru a descoperi structurile ascunse din spatele imaginilor: forme fragile, suprapuse, aproape șterse, dar care continuă să persiste”, punctează organizatorii.