Festival Internațional de Film, în Sighetu Marmației

În perioada 19-23 august, Muzeul Satului Maramureșean din municipiul Sighetu Marmației va găzdui festivalul internațional de film MMIFF2026 – Maramures International Film Festival 2026 – ca parte a proiectului „Intercultural Consciousness of Multinational Cities: Tolerance of New Generations – InterCities”, finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary Slovakia-Romania-Ukraine și realizat în parteneriat cu Comitetul Executiv al Consiliului Local Ivano-Frankivsk în calitate de lider. În calitate de coordonator al proiectului InterCities, Muzeul Maramureșan invită publicul să redescopere magia patrimoniului maramureșean prin cinci seri de cinema la poarta dintre tradiția locală și arta modernă. Proiecțiile vor avea loc în aer liber, în Muzeul Satului Maramureșean, în intervalul orar 21:30-01:00. Dintr-un total de peste 2000 de scurtmetraje, în cadrul secțiunilor competitive au fost selecționate scurtmetraje din România, Moldova, Ungaria, Ucraina, Franța, Marea Britanie, Italia, Cipru, Israel, Cehia, Germania, Cuba, China, Brazilia, Argentina, Columbia și Canada. În ultima zi a festivalului MMIFF2026, publicul o va putea întâlni pe tânăra și talentata actriță DENISA VRAJA, originară din Maramureș. Accesul este gratuit, publicul fiind invitat să voteze pentru Premiul Publicului. Organizator&producător MMIFF2026: Yakasha Film. Directorul festivalului: Dragoș Iuga.