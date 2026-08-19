Finanțare pentru redeschiderea Băilor Coștiui

Începe un nou capitol pentru turismul local din Rona de Sus. Se vor redeschide parțial Băile din Coștiui, printr-o investiție de peste 1,6 milioane de lei. Banii provin din fonduri europene nerambursabile.

”Facem un pas important pentru viitorul comunei Rona de Sus și pentru punerea în valoare a unuia dintre cele mai frumoase și valoroase locuri ale noastre – Băile din Coștiui”, au spus cei din administrația locală. În acest sens, ei au semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Promovarea turistică a satului Coștiui, prin dotări moderne și digitalizare”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Componenta C11 – Turism și Cultură, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Valoarea totală a proiectului este de 1.627.450 lei. Din această sumă, 1.340.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă PNRR; 281.400 lei – TVA aferent cheltuielilor eligibile, decontabil de la bugetul de stat; 6.050 lei – contribuția proprie a comunei Rona de Sus. ”Pentru noi, Băile din Coștiui nu înseamnă doar o investiție. Înseamnă istorie, tradiție, natură și o parte importantă din identitatea comunității noastre”, a spus primarul Alexa Semeniuc. Ce va aduce proiectul: 12 ciubăre rotunde hibride, electrice + sobă, pentru câte 8 persoane; 6 saune de exterior tip butoi, finlandeze, hibride, pentru câte 8 persoane; 8 foișoare rustice din lemn; o piscină supraterană cu cadru metalic pentru copii; 113 panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile; 10 module de baterii LiFePO₄, cu o capacitate nominală de 12 kWh/modul; sistem modern de monitorizare video; ecosistem digital de promovare – Web & Live Streaming; o experiență imersivă prin Realitate Augmentată – ”Fereastra spre Istorie”, prin care poveștile și trecutul locului vor putea fi descoperite într-un mod modern, interactiv și spectaculos. ”Acesta este doar începutul unei viziuni prin care vrem să o redăm Băilor Coștiui și totodată un punct de pornire pentru dezvoltarea turismului. Ne dorim să readucem turiștii aici, să redescoperim împreună frumusețea, istoria și potențialul acestui loc și să transformăm Băile Coștiui într-o destinație vie, atractivă și apreciată din nou”, a conchis edilul.