Grădinița Mihai Eminescu din Baia Mare, modernizată în timp record

Pe 14 august 2025 se dădea ordinul de începere a proiectului de reabilitare a Grădiniței Mihai Eminescu, de pe strada Crișan, iar într-un an, aceasta s-a transformat total, fiind gata de recepție.

”Reabilitarea a fost, și în acest caz, o cursă contra timp, pentru că, în mai puțin de un an, trebuia demolat un corp de clădire și reconstruit altul nou, modernizată clădirea istorică de la strada Crișan și amenajată curtea interioară, totul pentru a nu pierde banii europeni din PNRR. Și mai era ceva, din toamnă 100 de copii trebuiau să se întoarcă «acasă», de data aceasta într-un spațiu modern, sigur și potrivit pentru educație și dezvoltare”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare. Fondurile nerambursabile pentru această investiție au fost de doar 2 milioane de lei, restul sumei, până la 12 milioane, valoarea totală a proiectului, fiind alocată din buget local. Ca urmare a extinderii, suprafața construită a crescut de la 565 mp, la 634 mp, iar suprafață desfășurată, de la 758 m, la 997 mp. Acum, spațiul este pregătit pentru micuți: ”Din toamnă, grădinița își așteaptă copiii, care vor beneficia de cele mai bune condiții de învățare și de joacă. Conducerea grădiniței, care, trebuie spus, se află sub tutela Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul, încă mai face înscrieri pentru anul școlar ce stă să înceapă”, a conchis administratorul public. Investițiile în domeniul Educației, doar în acest an, sunt de câteva zeci de milioane de euro în Baia Mare.