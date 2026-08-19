Înscrieri la Expo Rivulus Dominarum

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a deschis înscrierile pentru Expo Rivulus Dominarum, manifestare expozițională dedicată bunurilor de larg consum, care va avea loc în perioada 18–20 septembrie, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare.

Evenimentul ajunge în acest an la ediția a XXXI-a și va reuni expozanți din diferite domenii de activitate. În cadrul ediției din 2026 va fi organizat și Salonul „Republica Moldova prezintă”, ajuns la ediția a V-a. Acesta este realizat în colaborare cu Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Baia Mare și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. Informații suplimentare privind înscrierea și participarea sunt disponibile la Direcția Servicii & Evenimente a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, la numărul 0733 674 898 sau prin e-mail, la expo@ccimm.ro.