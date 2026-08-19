Ivana Kapitanović: „Vrem să readucem Minaur în competițiile europene”

Noua achiziție a echipei feminine de handbal Minaur Baia Mare, portarul croat Ivana Kapitanović, are obiective importante pentru sezonul care urmează. În vârstă de 31 de ani, Kapitanović este una dintre cele mai experimentate jucătoare din lot și vine în Baia Mare după un sezon petrecut în Italia, la Handball Erice.

Portarul croat a fost desemnată cea mai bună handbalistă din Croația în 2019 și are un palmares bogat. A câștigat de opt ori campionatul Croației și de șapte ori Cupa Croației cu HC Podravka Vegeta Koprivnica. În Franța, cu Metz Hand­ball, a cucerit de două ori campionatul și de două ori Cupa Franței. În România a evoluat la Rapid București și Gloria Bistrița.

Kapitanović spune, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, că alegerea postului de portar a fost, de fapt, o întâmplare. „A fost o pură coincidență faptul că am ajuns portar. Când am început să mă antrenez eram jucătoare de câmp. Într-o zi, la antrenament, nu aveam portar, așa că l-am rugat pe antrenor să mă lase să stau în poartă. Am spus «doar azi și niciodată altădată». Ei bine, să nu spui niciodată «niciodată»!”, a povestit jucătoarea.

Alegerea echipei Minaur a fost legată, în primul rând, de tradiția clubului. „Am ales Baia Mare pentru că este un club cu o bogată tradiție în handbal și un spirit de echipă unic”, a spus portarul croat.

Kapitanović știe bine campionatul României, după experiențele de la Rapid București și Gloria Bistrița, și crede că Minaur trebuie să aibă un obiectiv clar în noul sezon. „Sper să reușim să readucem clubul în competițiile europene în acest sezon. Cred că acesta este obiectivul nostru principal, deși, desigur, sperăm și muncim pentru ceva și mai mare”, a declarat Ivana Kapitanović.

La final, noul portar al Minaurului le-a transmis un mesaj suporterilor băimăreni, pe care îi consideră foarte importanți pentru atingerea obiectivelor echipei. „Aș dori să invit fanii să ne susțină în acest sezon, și încă și mai mult decât în anii precedenți. Cu siguranță vom avea nevoie de ei pentru a ne atinge obiectivele și sper că vom reuși împreună! Ne vedem curând în sală”, a fost mesajul Ivanei Kapitanović.