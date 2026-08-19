La Repedea se finalizează PNRR și Saligny, vin altele

Comuna Repedea are recepții în curs la investițiile cu bani PNRR: de la centrul de zi la modernizarea primăriei sau la dotările în școli.

Primarul Ioan Miculaiciuc ne spune că are în pregătire recepția și la cei 12 kilometri de asfaltări străzi, de asemenea, s-a recepționat și modernizarea iluminatului public, cu fonduri AFM. Au început în schimb lucrările la parcul fotovoltaic pe 50 de ari, ce va aduce 63 de MW, cu bani de la Ministerul Energiei. Cu fonduri transfrontaliere, comuna a achiziționat utilaje și dotări ISU, un utilaj nou complex pentru drumuri, deszăpeziri, lucrări utilitare.