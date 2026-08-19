Pășunile comunei Giulești, verificate în teren

Autoritățile locale au încheiat acțiunea de verificare a pășunilor aflate în proprietatea publică a Comunei Giulești și închiriate crescătorilor de animale. În total, au fost verificate 18 contracte de închiriere, 15 cu fermieri și 3 cu cooperative agricole.

De asemenea, au fost identificate următoarele efective de animale: 1.050 bovine, 4.865 ovine și 326 caprine. ”Concluzia generală este una bună: pășunile sunt, în cea mai mare parte, îngrijite și exploatate corespunzător. În cazul a 5 contracte au fost constatate anumite abateri, care au fost consemnate și pentru care se vor dispune măsuri de remediere. Totodată, a fost identificată o suprafață disponibilă de aproximativ 30 ha, iar un contract de închiriere ajunge la termen la sfârșitul anului 2026. Suprafețele care vor deveni disponibile vor fi scoase la licitație în anul 2027, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, au declarat cei din comisia de verificare.