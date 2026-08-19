Peste 5 km de piste pentru biciclete în Ulmeni

Primăria Ulmeni are în desfășurare un proiect de construire a unor piste de biciclete pe raza orașului. În acest moment, muncitorii sunt aproape de finalizarea lucrărilor la investiție.

Astfel, în această perioadă au fost finalizate mai multe tronsoane, iar lucrările continuă în ritm susținut, urmând ca întregul proiect să fie finalizat în cel mai scurt timp. ”Prin acest proiect demonstrăm, încă o dată, că administrația locală își respectă angajamentele în fața cetățenilor. Investim în infrastructură, în comunitate și într-un oraș mai modern, mai accesibil și mai prietenos cu locuitorii săi”, au declarat cei din autoritatea orașului. Iubitorii de ciclism, pasionații de role și în general toți cei cărora le place mișcarea în aer liber vor avea la dispoziție peste 5 km de piste, unde se vor putea bucura de mișcare, sport și timp de calitate în natură.