Rată de promovare de 32,50%, la sesiunea iulie–august a Bacalaureatului

Rezultatele inițiale, înainte de soluționarea contestațiilor, înregistrate în județul Maramureș la examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie–august 2026, indică o rată de promovare de 32,50%. La nivel național, rata de promovare este de 33,8%.

„Din cei 912 candidați înscriși, 770 s-au prezentat la probe, 142 au absentat, iar un candidat a fost eliminat. Au promovat examenul 250 de candidați. Dintre candidații promovați, 223 au obținut medii între 6 și 6,99, 24 – medii între 7 și 7,99, iar 3 candidați – medii între 8 și 8,99. Nu au fost înregistrate medii peste 9. Pe promoții, rata de promovare este de 34,1% pentru promoția curentă și de 29,68% pentru promoțiile anterioare. Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor”, au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații (aceasta din urmă inclusiv prin mijloace electronice) se poate face, în intervalul orar 14:00 – 18:00, inclusiv în zilele de 19 și 20 august 2026 (informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul www.isjmm.ro, secțiunea Bacalaureat). Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora. Rezultatele finale vor fi disponibile luni, 24 august.