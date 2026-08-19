S-a inaugurat Serviciul Public de Evidență a Persoanelor în Lăpuș

Inaugurarea Serviciului Public de Evidență a Persoanelor din Comuna Lăpuș reprezintă un pas important spre servicii mai accesibile și mai aproape de oameni, de care vor beneficia nu doar lăpușenii, ci și locuitorii comunelor Băiuț și Cupșeni.

„Am inaugurat Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Lăpuș! Un proiect mult așteptat de noi, după un drum lung și greu, dar care iată s-a concretizat și va aduce un mare plus în tot ce înseamnă dezvoltarea comunității, în tot ce înseamnă servicii pentru cetățenii noștri, dar și pentru cetățenii comunei Băiuț și Cupșeni, deoarece cele două comune sunt arondate cu acest serviciu comunei noastre! Așa că lăpușenii și nu numai sunt așteptați de acum să depună documentele pentru cărțile de identitate/ buletine la noi”, a spus Cristina Buda, edilul comunei.