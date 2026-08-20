236 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 236 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalator manual, brutari, cameristă hotel, croitori, corhănitor, electricieni, frezor universal, lucrători comerciali, mecanici auto, muncitori necalificați, operator fixator textile, operator ghișeu, birouri de schimb, operator introducere, validare și prelucrare date, ospătar (chelner), programator fabricație/lansator fabricație patiseri, secretară, vânzători, dar și agent de turism, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, electrician în construcții, funcționar economic, ingineri, medic medicină generală, medic veterinar, specialist în domeniul calității.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (38):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (5)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (2)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (3)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (13)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)

• tâmplar universal (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (65):

• ajutor bucătar (3)

• asamblor-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• barman (1)

• brutar (10)

• cameristă hotel (3)

• dulgher (exclusiv restaurator) (6)

• fasonator mecanic (cherestea) (2)

• femeie de serviciu (2)

• fierar betonist (6)

• florar-decorator (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător comercial (7)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• operator fixator textile (1)

• patiser (10)

• recepționer de hotel (1)

• tapițer (5)

• tâmplar universal (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (28):

• agent de securitate (1)

• asistent medical generalist (3)

• îngrijitor bătrâni la domiciliu (10)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• șef agenție comercială (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (35):

• agent comercial (1)

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (2)

• barman (5)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• lucrător comercial (10)

• lucrător gestionar (1)

• ospătar (chelner) (2)

• programator ajutor (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• secretară (2)

• specialist marketing (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef schimb (1)

• vânzător (3)

Studii Profesionale – Școală Profesională (35):

• agent de securitate (7)

• ajutor bucătar (1)

• controlor bilete (1)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (1)

• electrician în construcții (1)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• lucrător pensiune turistică (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• motorist la autoagregate și mașini în silvicultură (1)

• ospătar (chelner) (4)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• șofer de autoturisme și autocamionete (2)

• ucenic (3)

• vânzător (4)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

Studii Universitare (35):

• agent de turism (1)

• asistent social nivel superior (3)

• consilier instituții publice (1)

• contabil (1)

• contabil șef (2)

• director tehnic (1)

• inginer automatist (1)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer mecanic (1)

• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)

• kinetoterapeut (3)

• manager (3)

• manager general (1)

• medic medicină generală (1)

• medic specialist (3)

• psiholog (3)

• responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (3)

• responsabil proces (3)

• specialist în domeniul cali­tă­ții (1)