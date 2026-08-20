DN18B, în pericol

Sugeram autorităților, când cu reabilitarea fostului județean Baia Mare-Târgu Lăpuș și transformarea sa în DN 18B, că soluția de la câmpie, a fundației de nisip compactat nu „merge” aici, la deal, cu zeci de pâraie și ape ce vin pe vreme de ploi, te miri de unde.

Au trecut doar câțiva ani și drumul dă semne de oboseală vizibile. De la Groși-Popasul Regal, apoi dincolo de Cărbunari la urcare, apoi în mai multe locuri pe Pietriș, drumul se afundă, cu nisipul spălat de ape pluviale. În curând, va deveni o problemă, dar poate „se schimbă soluția” și revenim la normal…