Eliminați cu fruntea sus

CS Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara 2-3 (1-2)

CS Minaur a părăsit Cupa României cu fruntea sus. În play-off-ul acestei competiții, băimărenii au fost eliminați miercuri, 19 august, de formația Corvinul Hunedoara, 2-3 (1-2), însă echipa noastră a luptat, în multe momente, de la egal la egal cu ocupanta locului 8 în Superliga. Mai mult, băieții lui Paul Pîrvulescu au arătat în fața a aproximativ 2.000 de spectatori că sunt pregătiți să atace promovarea în Liga 2 prin ceea ce au demonstrat pe dreptunghiul verde, un joc superior celui prestat în stagiunea trecută.

Băimărenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 7, prin Șteau. Avantajul nu a durat însă foarte mult. Bratu a egalat în minutul 25, iar în minutul 40 a înscris din lovitură liberă și a dus Corvinul în avantaj. La pauză, oaspeții conduceau cu 2-1.

Bratu a fost omul meciului pentru hunedoreni. Atacantul a marcat din nou în minutul 67 și și-a completat hattrick-ul, ducând scorul la 3-1. Minaur nu a renunțat la luptă și a redus din diferență în minutul 78, când Ciubăncan a înscris pentru 2-3. Băimărenii au încercat până la final să egaleze, însă Corvinul a reușit să păstreze avantajul și să obțină calificarea în grupele Cupei României.

CS Minaur Baia Mare: Tancău – Iosif (65, Chinde), Făr­cășan, Radu, Mureșan (59, Șandru), Krausz, Dat (59, Ciubăncan), Șteau (59, Buhai), R. Filip, Bădici (74, Mercioiu), Buziuc. Rezerve: Șuldac – R. Lazăr, Calotă, Toma, Ilcu. Antrenor: Paul Pîrvulescu.

Rezultate Play-Off: CSM Reșița – Petrolul Ploiești 2-3 (după prelungiri); SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște 5-6 (după 11 m); FC Bihor– Farul Constanța 1-0; Gloria Bistrița – Metalul Buzău 4-1 (după 11 m); CS Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara 2-3; SC Popești Leordeni – FC Bacău 0-3; Minerul Lupeni – Unirea Slobozia 1-0; USV Iași – Sporting Liești 1-2 (după prelungiri); CIL Blaj – Progresul Spartac 1-3 (după prelungiri); CS Afumați – FC Voluntari 0-1; CSM Slatina – Sepsi OSK 0-2 (după prelungiri); Poli Timișoara – ASA Tg. Mureș 2-1; Corona Brașov – CS Tunari 3-2; Concordia Chiajna – Oțelul Galați 5-1.

Ultimele două partide s-au disputat ieri: Steaua București – AFK Csikszereda; CSC 1599 Șelimbăr – AFC Botoșani.