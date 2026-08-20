În Baia Mare, piste de biciclete, parcări sau trotuare? Unele în detrimentul altora…

Pistele de biciclete, proaspăt trasate în oraș, au împărțit Baia Mare în mai multe tabere. În primul rând, sunt cei care spun că, în sfârșit, bicicliștii au culoare dedicate și mai sigure. Apoi vin pietonii, care se întreabă pe unde mai încap pe unele trotuare îngustate prea mult de aceste piste, iar ultimii sunt șoferii, care se plâng că nu mai au unde parca, deoarece pistele s-au trasat și peste unele locuri de parcare.

Astfel, în această perioadă, orașul s-a „împânzit” la propriu cu kilometri de trasee dedicate bicicliștilor, realizate printr-un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă. Însă, odată cu noile trasee, au apărut și nemulțumirile legate de locațiile în care acestea au fost amplasate. Problemele apar când spațiul folosit pentru pistele de biciclete este obținut luându-se din suprafața unui trotuar deja îngust, sau din locurile de parcare și așa insuficiente. Un exemplu recent poate fi strada Culturii, unde pista de biciclete se continuă de pe trotuar pe șosea, chiar peste spațiul unde erau amenajate locuri de parcare. În zona Colegiului Mihai Eminescu, sau pe strada Gheorghe Șincai, același lucru.

Șoferii, nemulțumiți: „Cred că sunt prea multe piste de biciclete, nu avem noi atâția bicicliști în oraș. Nu știu unde vom parca de acum încolo, că era greu și până nu s-au desființat atâtea locuri, dar de acum încolo?”; „Pistele sunt necesare, dar unde este loc. Aici, în oraș, efectiv nu ai unde să le faci, decât dacă tai din locurile de parcare și trotuare! Deci aici nu era cazul, că umbli după un loc de parcare zeci de minute”, este părerea altui șofer băimărean; „S-au făcut fără cap. Încurcă traficul și mai mult, nu îl descongestionează, că noi căutăm mai mult timp locuri de parcare și nu găsim, așa că tot facem ture prin oraș”.

Nici pietonii nu sunt foarte mulțumiți, deoarece ei cer trotuare pe care să poată circula fără obstacole: „Fiecare are nevoie de ceva. Bicicliștii de piste, pietonii de trotuare și șoferii de parcări. Însă când nu le poți avea pe toate, careva are de suferit. În cazul meu, că sunt pieton, trebuie să fiu atent la bicicliști care vin cu viteză pe o pistă ce este trasată pe trotuar, să nu mă accidenteze”; „Este bine pentru unii, dar rău pentru alții. Pietonii au de suferit în unele zone din oraș în care pistele iau mult din trotuar. Dar asta e, nu avem ce să facem…”, este de părere un alt pieton băimărean.

Bicicliștii, în schimb, sunt mai mulțumiți că de acum înainte pot circula în condiții mult mai sigure, însă au și anumite obiecții: „Baia Mare are nevoie de piste de biciclete, dar acestea trebuie să-ți ofere siguranță. Spun asta atât din postura de biciclist, cât și din cea de șofer și pieton. Nu mi se pare normal să faci piste de biciclete, încurcând ceilalți participanți la trafic, precum pietonii și șoferii. Sunt piste pe trotuar, unde pietonii nu prea mai au pe unde circula. La fel, s-au făcut piste de biciclete desființând parcări sau îngustând benzi de circulație pe străzi mari, aglomerate. Nu știu dacă acest lucru ajută sau mai mult încurcă. Eu, personal, consider că sunt mai degrabă niște improvizații decât piste de biciclete adevărate și o să pună la grea încercare nervii tuturor. O pistă adevărată este făcută paralel cu trotuarul sau strada, clar delimitată, cum este cea de pe strada I. L. Caragiale”, este de părere băimăreanca A.M.; „Pistele sunt foarte bine-venite pentru toți bicicliștii. Mai sunt însă anumite locuri unde nu se respectă trecerea peste borduri, spre exemplu. Asta este deranjant pentru noi. O altă problemă care deranjează bicicliștii o reprezintă acele mașini parcate pe piste efectiv”; „Este foarte bine că s-au creat aceste piste. Era mare nevoie de ele în oraș. E bine că se pun și acei stâlpișori de delimitare a lor față de șosea. Deci acum putem spune că avem niște condiții cât de cât decente. Pe noi ne avantajează, dar știu că pe șoferi îi deranjează, însă asta e. Fiecare își vede interesul”, a completat un alt biciclist.

Administrația locală explică punctual de ce s-a recurs la această metodă: „Această soluție de a renunța la locurile de parcare am adoptat-o doar acolo unde nu am avut altă posibilitate. Sunt câteva zone în care s-a întâmplat acest lucru, dar îi rog pe toți băimărenii să înțeleagă rolul și rostul acestui proiect. Până la urmă, discutăm despre un proiect cu finanțare europeană pe care noi trebuia să îl realizăm. Dacă nu îl realizam în termen sau conform documentației, am fi fost pasibili de penalități și inclusiv de a returna sume importante de bani către finanțator”, a spus primarul Doru Dăncuș. La final, un lucru este însă cert: Baia Mare are nevoie de piste de biciclete. Dar și pietonii de trotuare, iar șoferii de locuri de parcare. Dar nu unele în detrimentul altora. Cel puțin, pe cât posibil… Cât despre pistele de biciclete cu pricina, cele din zona Centrului Vechi și de pe malul stâng al râului Săsar, în lungime de circa 12 km, vor fi finalizate în această lună.