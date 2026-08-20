Măsuri noi pentru reducerea vitezei în trei localități din Maramureș

Pentru a preveni accidentele provocate de viteza prea mare, au fost luate măsuri suplimentare pentru calmarea traficului în trei localități din Maramureș.

Este vorba despre Lăpușel, pe DN1C, și Berbești și Moisei, pe DN18, unde, la intrarea în localități, au fost montate mai multe sisteme de avertizare și reducere a vitezei.

Șoferii întâlnesc aici afișaje electronice care arată viteza de deplasare, indicatoare rutiere și sisteme de iluminare cu LED alimentate cu energie solară. De asemenea, au fost realizate marcaje speciale, printre care un covor antiderapant de culoare roșie, marcaje în zig-zag și benzi rezonatoare.

Scopul acestor măsuri este de a-i determina pe conducătorii auto să reducă viteza înainte de intrarea în localități și să fie mai atenți la condițiile de trafic.

Polițiștii maramureșeni le recomandă șoferilor să respecte limitele de viteză și să adapteze permanent viteza la starea drumului și la condițiile de trafic. Reducerea vitezei poate face diferența în evitarea unui accident.